Usa e Cina | Guerra Fredda cibernetica Accuse incrociate dopo gli attacchi a Microsoft

(Di martedì 20 luglio 2021) Cresce l’escalation diplomatica fra gli Stati Uniti e la, in un clima che ricorda lae rievoca gli steccati della cortina di ferro. Questa volta, però, si tratta di ‘muri’ cibernetici. Per la prima volta, infatti, Washington ha accusato formalmente Pechino di avere assoldato gruppi di hacker. Obiettivo: violare il sistema di posta elettronica Exchange di. Un programma popolare fra le aziende, compresi i fornitori militari, e anche fra i governi. Secondo gli Usa, così facendo lapunta allo spionaggio ma anche al ricatto, attraverso i virus informatici ransomware. A stretto ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa Cina

Lasi conferma, dunque, un'osservata speciale per l'Italia, come Paese emergente a alto potenziale di export ma anche principale competitor. Insieme alla Germania,, Francia e Spagna e' ...Le entrate fiscali hanno superato gli 11.700 miliardi di yuan (1.800 miliardi di dollari) nel periodo in esame.La rimonta cinese nelle gerarchie mondiali ha un forte prezzo ambientale. Il carbone copre il 60% del fabbisogno nazionale, ma Pechino è leader nelle fonti rinnovabili. L’apertura al gas russo e lo st ...ROMA - "In tutta Europa cresce la paura di nuove varianti, sviluppatesi in Paesi poveri nei quali il vaccino non e' accessibile. I dati che arrivano delineano infatti un quadro drammatico di crescita ...