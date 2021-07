Un gelato amaro per Israele, Bibi e Bennett furiosi (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo Netanyahu, anche l’attuale primo ministro israeliano Naftali Bennett reagisce minacciando «gravi conseguenze» dopo la decisione della Unilever – marchio britannico fondato da due ebrei, Ben Cohen e Jerry Greenfiled – di sospendere la vendita dei gelati Ben&Jerry in Cisgiordania, in quanto «territorio occupato». Non farlo sarebbe stato «incoerente con i nostri valori», aveva comunicato l’azienda lunedì: «Utilizziamo le nostra attività commerciali per fare un mondo migliore». Immediata la reazione su Facebook dell’ex premier Netanyahu. «Ora sappiamo bene quale gelato … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo Netanyahu, anche l’attuale primo ministro israeliano Naftalireagisce minacciando «gravi conseguenze» dopo la decisione della Unilever – marchio britannico fondato da due ebrei, Ben Cohen e Jerry Greenfiled – di sospendere la vendita dei gelati Ben&Jerry in Cisgiordania, in quanto «territorio occupato». Non farlo sarebbe stato «incoerente con i nostri valori», aveva comunicato l’azienda lunedì: «Utilizziamo le nostra attività commerciali per fare un mondo migliore». Immediata la reazione su Facebook dell’ex premier Netanyahu. «Ora sappiamo bene quale… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

