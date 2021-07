Tokyo 2021 | il caldo sarà un avversario in più per gli atleti alle Olimpiadi

(Di martedì 20 luglio 2021) Non è solo il Covid-19 a preoccupare glinelle ormai imminentidi. Dal 23 luglio all’8 agosto l’evento a Cinque Cerchi si guadagnerà l’attenzione di tutti e un altro aspettoparticolarmente importante: ilassociato a un alto tasso di umidità. I primi a dover fare i conti con questa criticità sono stati i giocatori di beach volley: ieri alcune squadre hanno dovuto interrompere glinamenti perché la sabbia era bollente e i beacher si sono riparati sotto gli ombrelloni mentre gli addetti spruzzavano l’acqua sui campi, stando quanto riportato dal New York ...

Agenzia_Ansa : Paola Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura. La pallavolista azzurra è una degli atleti sce… - LaStampa : Tokyo 2020, Paola Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia apertura - repubblica : Tokyo 2020, Paola Egonu porterà la bandiera a cinque cerchi: 'Che onore rappresentare tutti gli atleti' - VitoGulli : Ostentare la normalità rende la stessa anomala??????? - iVolleymagazine : BeachVolley Tokyo 2020 - Caldo e umidità due avversari in più per i gli atleti del beach -

Dal 23 luglio all'8 agostosi tengono i Giochi della XXXII Olimpiade a, dopo il rinvio di 12 mesi a causa della pandemia di Covid - 19. Ecco numeri, trionfi, volti e curiosità degli atleti azzurri nella storia delle ...Dichiarazioni che, ovviamente, hanno subito fato il giro del mondo e lanciato un notevole allarme. I casi di Covid - 19 sono in aumento ama, com'è ben noto, i Giochi si svolgeranno senza la presenza di pubblico e con gli atleti chiusi in 'bolle' per evitare al minimo il rischio di contagi. Non solo, la cerimonia di apertura si ...Le Olimpiadi sono ancora a rischio. Lo dice Toshiro Muto, capo del Comitato organizzatore di Tokyo 2020, sulla possibile cancellazione dei Giochi a fronte di un incremento di contagi da Covid: ..."Le Streghe di Oriente" la storia della nazionale di pallavolo nipponica a cui si è ispirato l'anime di Mimì Ayuhara arriva in un documentario. Guarda il trailer su RDS ...