Temptation Island, Manuela bacia Luciano: la reazione di Stefano (VIDEO) (Di martedì 20 luglio 2021) Le anticipazioni della prossima puntata di Temptation Island 2021 rivelano un incredibile colpo di scena nelle dinamiche di coppia di Manuela e Stefano: la fidanzata bacia il suo tentatore Luciano! Sarà questo il motivo del quarto falò di confronto immediato della stagione? Scopriamo insieme tutti i dettagli. Leggi anche: Temptation Island: quando finisce? L'ultima puntata di martedì (DATA)...

