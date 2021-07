Stellantis, Ned Curic Chief Technology Officer dal fine agosto (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – Ned Curic, attualmente Vice Presidente di Alexa Automotive, Amazon, entrerà a far parte di Stellantis come Chief Technology Officer (CTO) a partire dal 30 agosto 2021. In qualità di CTO di Stellantis, Ned Curic riporterà al CEO Carlos Tavares e gestirà tutte le risorse relative alla tecnologia per il gruppo. Ned Curic è un esperto riconosciuto a livello mondiale da diversi anni, con comprovato successo dal 2017 in Amazon come Vice Presidente di Alexa Automotive, responsabile della creazione dell’organizzazione commerciale e ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – Ned, attualmente Vice Presidente di Alexa Automotive, Amazon, entrerà a far parte dicome(CTO) a partire dal 302021. In qualità di CTO di, Nedriporterà al CEO Carlos Tavares e gestirà tutte le risorse relative alla tecnologia per il gruppo. Nedè un esperto riconosciuto a livello mondiale da diversi anni, con comprovato successo dal 2017 in Amazon come Vice Presidente di Alexa Automotive, responsabile della creazione dell’organizzazione commerciale e ...

