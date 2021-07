Palermo, enoteca apre solo ai vaccinati: 'No vax no drink' - Arrivano insulti online (Di martedì 20 luglio 2021) No Vax, No drink . Sembra un nuovo slogan pubblicitario e invece è la comunicazione, con tanto di manifesto, apparsa all'ingresso di un locale di Palermo, che non accetterà più clienti non vaccinati. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 luglio 2021) No Vax, No. Sembra un nuovo slogan pubblicitario e invece è la comunicazione, con tanto di manifesto, apparsa all'ingresso di un locale di, che non accetterà più clienti non. ...

VanessaCapria : RT @ProfCampagna: Solidarietà totale a Cinzia Orabona, la titolare dell'enoteca letteraria 'Prospero' di Palermo. L'avete insultata, l'ave… - ProfCampagna : Solidarietà totale a Cinzia Orabona, la titolare dell'enoteca letteraria 'Prospero' di Palermo. L'avete insultata,… - mandolinchris : RT @Michele_Anzaldi: «Qui si entra solo col green pass», titolare di una enoteca insultata dai no vax a Palermo - francescagraz1 : RT @Michele_Anzaldi: «Qui si entra solo col green pass», titolare di una enoteca insultata dai no vax a Palermo - bea3bell : @d_essere A Palermo la proprietaria di una enoteca ha chiesto il green pass per l’ingresso, è stata insultata e min… -