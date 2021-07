Nba Finals gara 6 | i Bucks a una vittoria dal titolo

(Di martedì 20 luglio 2021)5 è di quelle che possono cambiare non solo una serie, non solo lema anche la storia di una franchigia. Il successo dei123-119 sul parquet dei Suns ha dato a Milwaukee non soltanto il 3-2 e non soltanto due matchpoint per vincere il, ma soprattutto la consapevolezza di riuscire InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Giannis Antetokounmpo infatti sta facendo registrare cifre e prestazioni letteralmente mai viste prima: non per un esordiente allecome lui, ma in valore assoluto. Oltre 30 punti, 10 ...... in attesa che la squadra venga raggiunta da Devin Booker, Jrue Holiday e Khris Middleton - attualmente impegnati sul parquet e alle prese con le. A preoccupare però lo staff di Team USA è ...In queste Finals Giannis Antetokounmpo è stato davvero favoloso: 32.2 punti, 13 rimbalzi e 5.6 assist di media. E le prestazioni di Gara 2 e Gara 3 (prima 42 punti e 12 rimbalzi, poi 41+13) rimarranno ...Tutto pronto per gara 6 delle NBA Finals. I Milwaukee Bucks, in casa, hanno l'occasione di chiudere il conto, essendo in vantaggio 3-2 nella serie con i Phoenix Suns. Per Antetokounmpo sarebbe il ...