Napoli | rinnovo Insigne | Spalletti prova a ricucire lo strappo tra il capitano e De Laurentiis

(Di martedì 20 luglio 2021) In casatiene sempre banco ildi Lorenzo. Tra il calciatore e Deil rapporto è testo, maIldi Lorenzo, che non arriva, è il grande problema che deve affrontare Lucianoin questo suo inizio di avventura al. Le trattative tra le parti non sono neanche cominciate, con una distanza sulle cifre che pare profondissima tra i 3,5 milioni che potrebbe proporre il club azzurro e i 5,5 che chiede il calciatore. I rapporti ...

L'attenzione del tecnico apre alla possibilità di dialogo per ilLuciano Spalletti cerca di favorire ildi Insigne con ilutilizzando la diplomazia. Ecco che allora ha chiamato ...... Dybala, Kessié, Brozovic e Insignedi contratto, questo sconosciuto: Dybala, Kessié, ... Ai tifosi di Juventus, Milan, Inter e...Inviato a Dimaro Flogarida Sarà l'estate di Insigne. Non solo per l'Europeo vinto e per il famoso tiro a giro con il Belgio che è stato inserito dall'Uefa in ...«Per Ghoulam puntiamo al ritorno a ottobre mentre Lozano sarà valutato a Castel di Sangro». Raffaele Canonico, responsabile dello staff medico del Napoli e fresco di rinnovo fino al 2024, racconta il ...