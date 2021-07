Miss Fisher e la cripta delle lacrime | trama | cast e streaming del film

Leggi su fattidigossip

(Di martedì 20 luglio 2021) Questa sera, martedì 20 giugno 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda ile la“,realizzato nel 2020 che riporta in tv le storie didopo la conclusione della serie originale. Siamo nel 1964 e Peregrinepassa all’improvviso da un’anonima vita di provincia a una carriera da investigatrice senza paura. Arriva a Melbourne per l’eredità della zia scomparsa in un incidente aereo. Insieme a un gruppo di donne di cui faceva parte Phyrne, la zia, decide di seguire le ...