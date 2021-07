L’infettivologo Andreoni salva la vita a un no vax con la respirazione bocca a bocca (Di martedì 20 luglio 2021) L’infettivologo Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma, ha salvato un no vax che stava affogando. Lo ha raccontato lui stesso all’AdnKronos Salute: «Abbiamo visto da lontano una persona agitarsi tra le onde. All’inizio non capivamo bene, poi ci siamo allertati perché erano grida d’aiuto e ci siamo avvicinarci». «Gli ho praticato la respirazione bocca a bocca e siamo riusciti a salvare questa persona. Solo dopo ... Leggi su open.online (Di martedì 20 luglio 2021)Massimo, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma, hato un no vax che stava affogando. Lo ha raccontato lui stesso all’AdnKronos Salute: «Abbiamo visto da lontano una persona agitarsi tra le onde. All’inizio non capivamo bene, poi ci siamo allertati perché erano grida d’aiuto e ci siamo avvicinarci». «Gli ho praticato lae siamo riusciti are questa persona. Solo dopo ...

