Libero De Rienzo | eseguita l’autopsia sul corpo dell’attore partenopeo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Risultati parziali e non sufficienti a chiarire le cause della morteDe. L’esame autoptico svolto oggi all’istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli non ha sciolto i dubbi su cosa ha portato alla morte44enne, trovato privo di vita nella sua abitazione romana, nella zona Madonna del Riposo, la sera del 15 luglio scorso. Sui motivi dell’arresto cardiocircolatorio, risposte arriveranno dagli esami tossicologici disposti dalla Procura di Roma che indaga per morte come conseguenza di altro reato. Oggi l’equipe di medici legali a cui il ...