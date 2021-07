L’assalto dei no vax al locale che ha deciso di rendere il Green pass obbligatorio (Di martedì 20 luglio 2021) C’è uno stabilimento balneare di Agrigento che ha deciso di anticipare i tempi e mettere in sicurezza i proprio dipendenti e gli ospiti che utilizzano i suoi spazi. Si chiama “La Rotta” e, oltre a mettere a disposizione i più classici servizi da spiaggia, è un ristorante che offre pranzo, cena e dopocena. I gestori, due fratelli, hanno deciso di applicare il Green pass anche se il governo ancora non ha preso alcune decisione in merito all’obbligo per i locali al chiuso. Per questo motivo sono finiti nel mirino dei no vax che hanno iniziato a lasciare pessime recensioni (senza neanche aver frequentato il posto) e insulti ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) C’è uno stabilimento balneare di Agrigento che hadi anticipare i tempi e mettere in sicurezza i proprio dipendenti e gli ospiti che utilizzano i suoi spazi. Si chiama “La Rotta” e, oltre a mettere a disposizione i più classici servizi da spiaggia, è un ristorante che offre pranzo, cena e dopocena. I gestori, due fratelli, hannodi applicare ilanche se il governo ancora non ha preso alcune decisione in merito all’obbligo per i locali al chiuso. Per questo motivo sono finiti nel mirino dei no vax che hanno iniziato a lasciare pessime recensioni (senza neanche aver frequentato il posto) e insulti ...

