Jeff Bezos va in orbita nello Spazio oggi 20 luglio 2021: ecco tutto quello che c’è da sapere e come seguire il lancio in diretta (Di martedì 20 luglio 2021) Allacciatevi le cinture. Jeff Bezos va in orbita oggi 20 luglio 2021. L’appuntamento è per le 15 quando l’unità New Shepard scatterà da uno Spazioporto nel deserto del Texas occidentale verso l’orbita terrestre. Ad accompagnare il patron di Amazon saranno suo fratello Mark, il 18enne Oliver Daemen (che ha sostituito un misterioso passeggero milionario che aveva acquistato il biglietto all’asta per quasi 30 milioni di dollari) e l’ultraottantenne Wally Funk, una delle prime reclute dell’aeronautica statunitense per viaggiare cinquant’anni fa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Allacciatevi le cinture.va in20. L’appuntamento è per le 15 quando l’unità New Shepard scatterà da unoporto nel deserto del Texas occidentale verso l’terrestre. Ad accompagnare il patron di Amazon saranno suo fratello Mark, il 18enne Oliver Daemen (che ha sostituito un misterioso passeggero milionario che aveva acquistato il biglietto all’asta per quasi 30 milioni di dollari) e l’ultraottantenne Wally Funk, una delle prime reclute dell’aeronautica statunitense per viaggiare cinquant’anni fa ...

