Inter | Lautaro si allena con la società che lo aveva lanciato

(Di martedì 20 luglio 2021)Martinez, reduce dalla vittoria della Copa America con l’Argentina, si mantieneto in vista del ritorno in Italia e dei primimenti sotto la guida del neo tecnico Simone Inzaghi. L’attaccante si è infattito con il Club Atletico Liniers,che lonelle giovanili, prima del trasferimento al Racing. A farlo sapere è lo stessosu un post Instagram, con la didascalia che recita: “È sempre bello tornare a casa”. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Inter Lautaro

, le parole diEcco il messaggio dipubblicato sull'account social dell' Atletico Liniers:Mentre anche, come Lukaku, si gode delle vacanze attive allenandosi nella sua Bahia Blanca con il Club ... Alla ricerca di una formula che accontenti entrambe le parti, l'potrebbe offrire ...3 anni fa qualcuno qualcuno si era spinto a dire che fino alla partita con la Juventus Stefano Sensi era stato il centrocampista con il più alto rendimento ...Roma, 20 lug. - L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, reduce dalla vittoria in Coppa America con l'Argentina, è tornato ad allenarsi per farsi trovare pront ...