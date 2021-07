Coltivazioni di sostanze stupefacenti | 3 arresti nel Salernitano

(Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAgropoli (Sa) – Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Agropoli e della Stazione Carabinieri di Matinella hanno tratto in arresto 3 soggetti, incensurati, per coltivazione di. Il quantitativo sottoposto a sequestro consta complessivamente di 110 kg di cannabis indica, per circa 70 piante, suddivise su due piantagioni differenti, entrambe insistenti nel comune di Albanella, frazione di Matinella. L’operazione ha consentito di dare una forte risposta al territorio cilentano in termini di contrasto alla droga, sequestrando un ingente quantitativo di sostanza ...

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile e della Stazione di Matinella, coordinati dalla Compagnia di Agropoli agli ordini del Capitano Fabiola Garello, hanno arrestato 3 persone incensurate per ...Matinella. I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia carabinieri di Agropoli e della Stazione Carabinieri di Matinella hanno tratto […] ...