Cinema in lutto, l’attore ci ha lasciati a soli 29 anni in un incidente stradale (Di martedì 20 luglio 2021) Una morte prematuraUn incidente ha portato via ai suoi cari la pornostar Jake Adams. L’incidente mortale è avvenuto mercoledì sull’autostrada 101 a Encino, in California, alle 16:15 ora locale e ha coinvolto un’altra vettura. #FOTO A FINE ARTICOLO Una scomparsa decisamente prematura: Jake aveva solo 29 anni ed era molto apprezzato, nell’industria porno, da quando nel 2016 ha ottenuto il suo primo ruolo, per poi apparire in più di 700 pellicole. La fama è arrivata per ‘caso’, in ambito extra lavorativo: il contratto infatti è stato siglata dopo che l’uomo aveva fatto sesso ad una festa del settore, a cui aveva partecipato grazie ad ... Leggi su howtodofor (Di martedì 20 luglio 2021) Una morte prematuraUnha portato via ai suoi cari la pornostar Jake Adams. L’mortale è avvenuto mercoledì sull’autostrada 101 a Encino, in California, alle 16:15 ora locale e ha coinvolto un’altra vettura. #FOTO A FINE ARTICOLO Una scomparsa decisamente prematura: Jake aveva solo 29ed era molto apprezzato, nell’industria porno, da quando nel 2016 ha ottenuto il suo primo ruolo, per poi apparire in più di 700 pellicole. La fama è arrivata per ‘caso’, in ambito extra lavorativo: il contratto infatti è stato siglata dopo che l’uomo aveva fatto sesso ad una festa del settore, a cui aveva partecipato grazie ad ...

matteosalvinimi : Una notizia che ci riempie di tristezza. Oggi il cinema italiano è in lutto per la scomparsa improvvisa, a soli 44… - zazoomblog : “Non è giusto”. Cinema in lutto il discusso attore morto a 29 anni. Un incidente in moto - #giusto”. #Cinema… - infoitcultura : Lutto nel cinema, addio a un’attrice grande e ‘guerriera’. Tutti i colleghi in lacrime per lei - zannazyu : RT @matteosalvinimi: Una notizia che ci riempie di tristezza. Oggi il cinema italiano è in lutto per la scomparsa improvvisa, a soli 44 ann… - ilmilanesenews : Libero De Rienzo è morto: l’attore, nato a Napoli nel 1977, è stato trovato senza vita nella sua casa romana da un… -