Ciclismo, percorso Olimpiadi Tokyo: tracciato per scalatori, quasi 5000 metri di dislivello! (Di martedì 20 luglio 2021) Tutto pronto, siamo quasi alla vigilia della manifestazione sportiva più importante: i Giochi Olimpici. Un anno in più d'attesa in quel di Tokyo, ma venerdì con la cerimonia d'apertura si apriranno le danze. Da sabato l'assegnazione delle prime medaglie e, sin da subito, si farà sul serio con il Ciclismo su strada: in programma la prova in linea al maschile, la gara più attesa. Il tracciato sarà molto duro. 234 chilometri con partenza dal Musashinonomori Park ed arrivo al Fuji International Speedway e presenterà ben 4865 metri di dislivello.

