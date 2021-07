Call of Duty League, Clayster si ferma per “ricaricarsi”. I New York Subliners si affidano a Diamondcon (Di martedì 20 luglio 2021) L’annuncio appena inoltrato dai New York Subliners non farà piacere ai fan dell’organizzazione esports. Il team ha infatti comunicato il forfait del tre volte campione del mondo di Call of Duty, Clayster, costretto a saltare l’ultima settimana dello Stage 5 della Call of Duty League. In un tweet, i Subliners hanno affermato che Clayster sfrutterà questa settimana libera per “ricaricarsi”. Il giocatore verrà sostituito da Diamondcon, che sarà quindi in campo per le ultime ... Leggi su esports247 (Di martedì 20 luglio 2021) L’annuncio appena inoltrato dai Newnon farà piacere ai fan dell’organizzazione esports. Il team ha infatti comunicato il forfait del tre volte campione del mondo diof, costretto a saltare l’ultima settimana dello Stage 5 dellaof. In un tweet, ihanno afto chesfrutterà questa settimana libera per “”. Il giocatore verrà sostituito da, che sarà quindi in campo per le ultime ...

Advertising

DKepaSat : 'Ubisoft Anuncia ‘Tom Clancy’s XDefiant’, un ‘Shooter’ Gratuito que Intentará Destronar a ‘Call of Duty’' ..… - Abso_Gamer : Call of Duty: Warzone ha un grave bug che rende invisibili i giocatori usando le Porte Rosse - brandolh31 : Ella no juega call of duty pero siempre me mata, headshot ???? - infoitscienza : Call of Duty Warzone sta cambiando Raven Software, lo studio è cresciuto del 50% in un anno - codnewsitalia : COD ITA : Grace Dustin di Activision ha annunciato che il profilo social Twitter di Call Of Duty con oltre 4 milion… -