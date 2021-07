Bologna, Soriano: «Orgoglioso di essere capitano. Con i ragazzi sono duro» (Di martedì 20 luglio 2021) Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Pinzolo Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Pinzolo. Le sue dichiarazioni. «Sicuramente portare la fascia di capitano dev’essere un orgoglio. Mi è stata data in queste partite e sono contento. Non mi dà più responsabilità perché cerco sempre di essere d’aiuto alla squadra. Per ora è un orgoglio portarla. In queste amichevoli sarò io il capitano, poi vedremo a Casteldebole. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 luglio 2021) Roberto, centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Pinzolo Roberto, centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Pinzolo. Le sue dichiarazioni. «Sicuramente portare la fascia didev’un orgoglio. Mi è stata data in queste partite econtento. Non mi dà più responsabilità perché cerco sempre did’aiuto alla squadra. Per ora è un orgoglio portarla. In queste amichevoli sarò io il, poi vedremo a Casteldebole. ...

