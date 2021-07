Benevento, ufficiale l’acquisto di Elia: la formula (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo gli ingaggi di Calò e Paleari il Benevento ufficializza un altro colpo. Si veste di giallorosso l’esterno Salvatore Elia, che arriva nel Sannio in prestito dall’Atalanta con diritto di opzione e controopzione. Di seguito il comunicato del club: Il Benevento Calcio comunica di aver formalizzato l’accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione delle prestazioni sportive del centrocampista Salvatore Elia.Il 22enne originario di Prato approda in giallorosso dopo aver conquistato da assoluto protagonista la promozione ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo gli ingaggi di Calò e Paleari ilufficializza un altro colpo. Si veste di giallorosso l’esterno Salvatore, che arriva nel Sannio in prestito dall’Atalanta con diritto di opzione e controopzione. Di seguito il comunicato del club: IlCalcio comunica di aver formalizzato l’accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione delle prestazioni sportive del centrocampista Salvatore.Il 22enne originario di Prato approda in giallorosso dopo aver conquistato da assoluto protagonista la promozione ...

