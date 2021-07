Battiti Live 2021: la scaletta della seconda puntata (Di martedì 20 luglio 2021) Battiti Live 2021 Dopo l’esordio della scorsa settimana, questa sera – martedì 20 luglio – prosegue su Italia 1 l’appuntamento “nel cuore della musica” di Battiti Live 2021, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, insieme a Mariasole Pollio impegnata a far interagire gli artisti con il pubblico presente al Castello Aragonese di Otranto, “scena” della kermesse. Battiti Live: scaletta seconda puntata di martedì 20 luglio ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 20 luglio 2021)Dopo l’esordioscorsa settimana, questa sera – martedì 20 luglio – prosegue su Italia 1 l’appuntamento “nel cuoremusica” di, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, insieme a Mariasole Pollio impegnata a far interagire gli artisti con il pubblico presente al Castello Aragonese di Otranto, “scena”kermesse.di martedì 20 luglio ...

Advertising

angelicapenny : RT @radionorba: Esordio assoluto per @Aka7evenreal al Radio Norba Cornetto Battiti Live. Sul palco con le sue canzoni 'Loca' e 'Mi manchi'… - UnaSolaMeta : RT @radionorba: La poesia di @MetaErmal con 'Un milione di cose da dirti' ??ora sul palco del Radio Norba Cornetto Battiti Live in onda su… - Naty88832250 : RT @radionorba: La poesia di @MetaErmal con 'Un milione di cose da dirti' ??ora sul palco del Radio Norba Cornetto Battiti Live in onda su… - MondoTV241 : Ascolti TV di martedì 20 luglio 2021: vince la replica di Carramba, male Mr. Wrong, bene Battiti Live #ascoltiTV - BeansFrancesca : RT @sofiaguicc: ??| Federico stasera sul palco dei Battiti Live #TrivelliamoIlPalco -