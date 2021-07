Vaccinazioni pediatriche, D'Avino e Vallefuoco (FIMP): "A settembre si rischia un'esplosione dei contagi, troppi genitori diffidenti". (Di lunedì 19 luglio 2021) "La diffidenza mostrata da moltissimi genitori nei confronti del vaccino ci espone ad un altissimo rischio di trovarci a settembre nel pieno di una nuova ondata. Il sistema di hub e centri vaccinali ... Leggi su gazzettadinapoli (Di lunedì 19 luglio 2021) "La diffidenza mostrata da moltissiminei confronti del vaccino ci espone ad un altissimo rischio di trovarci anel pieno di una nuova ondata. Il sistema di hub e centri vaccinali ...

Advertising

Napolitanteam : Vaccinazioni pediatriche, D'Avino e Vallefuoco (FIMP): «A settembre si rischia un'esplosione dei contagi, troppi ge… - fattidinapoli : Covid-19: Vaccinazioni pediatriche, D’Avino e Vallefuoco (FIMP) 'A settembre si rischia un... -… - SRovesciato : @betman Rileggi ?? 'Il Comitato congiunto per le vaccinazioni e le immunizzazioni (JCVI) ha sconsigliato ai ministri… - giofo68 : @AnnaPass14 @isladecoco7 @Tommasolabate @StaseraItalia Non è una novità. C'è già per le vaccinazioni pediatriche e… - giofo68 : @AnnaPass14 @isladecoco7 @Tommasolabate @StaseraItalia Per me hai capito pochino di quello che hanno detto. Capita… -