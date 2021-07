Ultime Notizie Roma del 19-07-2021 ore 14:10 (Di lunedì 19 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio arrestato a Parigi l’ex terrorista delle Brigate Rosse Maurizio Di Marzio a lui sono legati gli attentati al dirigente dell’ufficio provinciale del collocamento di Roma Enzo retrosi nel 1981 il tentato sequestro del vice capo della Digos Nicola Simone il 6 gennaio del 1982 per lui innestata è richiesta l’estradizione un italiano su due ha completato il ciclo vaccinale di prima e seconda dose Superata la soglia del 50% della popolazione over 12 oltre 61 milioni le dosi somministrate pari al 92% di quelle attualmente a disposizione delle regioni la somministrazione ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 luglio 2021)dailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio arrestato a Parigi l’ex terrorista delle Brigate Rosse Maurizio Di Marzio a lui sono legati gli attentati al dirigente dell’ufficio provinciale del collocamento diEnzo retrosi nel 1981 il tentato sequestro del vice capo della Digos Nicola Simone il 6 gennaio del 1982 per lui innestata è richiesta l’estradizione un italiano su due ha completato il ciclo vaccinale di prima e seconda dose Superata la soglia del 50% della popolazione over 12 oltre 61 milioni le dosi somministrate pari al 92% di quelle attualmente a disposizione delle regioni la somministrazione ...

