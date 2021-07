Tutto pronto per il primo volo spaziale di Jeff Bezos (Di lunedì 19 luglio 2021) Tutto pronto per il primo lancio con equipaggio del razzo New Shepard del miliardario Jeff Bezos, patron dell’azienda spaziale Blue Origin e fondatore di Amazon. Il volo è confermato per martedì 20 luglio alle 15:00 (ora italiana) con a bordo 4 persone tra cui l?82enne Wally Funk e il 18enne Oliver Daemen che diverranno la più anziana e il più giovane turista spaziale. “Abbiamo esaminato tutti i sistemi del veicolo, inclusi hardware, software, procedure e preparazione dell’equipaggio. Attualmente non stiamo lavorando ad alcun ‘open issue’ e New Shepard è ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 luglio 2021)per illancio con equipaggio del razzo New Shepard del miliardario, patron dell’aziendaBlue Origin e fondatore di Amazon. Ilè confermato per martedì 20 luglio alle 15:00 (ora italiana) con a bordo 4 persone tra cui l?82enne Wally Funk e il 18enne Oliver Daemen che diverranno la più anziana e il più giovane turista. “Abbiamo esaminato tutti i sistemi del veicolo, inclusi hardware, software, procedure e preparazione dell’equipaggio. Attualmente non stiamo lavorando ad alcun ‘open issue’ e New Shepard è ...

LuigiBrugnaro : Anche il cielo si è vestito a festa! Tutto è pronto per questo #RedentoreVenezia2021 ?? - frankgabbani : Questo disco mi ha dato tutto quello che poteva dare e io non potrei essere più felice di così. E più pronto di cos… - stanzaselvaggia : Prevedo un luminoso futuro per un candidato sindaco che blocca perché lo critichi educatamente. È davvero pronto, h… - GiovanniPerlet1 : @57_mimmo @GiuseppeConteIT @pdnetwork Non avverrà fino le prossime elezioni,quindi lo deciderà la percentuale del m… - FinaliLaura_9 : RT @frankgabbani: Questo disco mi ha dato tutto quello che poteva dare e io non potrei essere più felice di così. E più pronto di così... S… -