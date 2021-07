Tragedia in campagna: 70enne morta, marito in codice rosso. L’allarme dato dal figlio dopo le fiamme (Di lunedì 19 luglio 2021) Imperia, incendio fuori controllo poi il dramma della famiglia. È accaduto a Chiusanico, in Borgata Castello, quando marito e moglie hanno deciso di ripulire il loro oliveto e bruciare le sterpaglie. Purtroppo le fiamme sono diventate indomabili. Con la coppia, anche il figlio di 40 anni, che ha subito dato L’allarme. La Tragedia è avvenuta nel podere di proprietà della coppia, più precisamente in località Borgo Castello, nel comune di Chiusanico, nell’entroterra di Imperia. Un uliveto che andava ripulito dalle sterpaglie, così marito e moglie decidono di occuparsi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Imperia, incendio fuori controllo poi il dramma della famiglia. È accaduto a Chiusanico, in Borgata Castello, quandoe moglie hanno deciso di ripulire il loro oliveto e bruciare le sterpaglie. Purtroppo lesono diventate indomabili. Con la coppia, anche ildi 40 anni, che ha subito. Laè avvenuta nel podere di proprietà della coppia, più precisamente in località Borgo Castello, nel comune di Chiusanico, nell’entroterra di Imperia. Un uliveto che andava ripulito dalle sterpaglie, cosìe moglie decidono di occuparsi ...

