Star in the star, protagonista di Mediaset in coppia con Ilary Blasi? Fan in delirio (Di lunedì 19 luglio 2021) star in the star sta prendendo forma e a seguire Ilary Blasi ci sarà uno dei protagonisti di Mediaset più amati. In autunno sul piccolo schermo tornano i vecchi programmi ma non solo. A settembre potrebbe partire un nuovo titolo d’intrattenimento per Canale 5, ovvero star in the star. Il programma, che verrà condotto da L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 19 luglio 2021)in thesta prendendo forma e a seguireci sarà uno dei protagonisti dipiù amati. In autunno sul piccolo schermo tornano i vecchi programmi ma non solo. A settembre potrebbe partire un nuovo titolo d’intrattenimento per Canale 5, ovveroin the. Il programma, che verrà condotto da L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

AlessandraMM7 : @TXTITALY @TXT_members @TXT_bighit Per nulla pronta ???? vedo FROST in primo piano, dietro il telefono probabilmente… - SerieTvserie : Star in the star, Nicola Savino nel nuovo show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi? - LovesongXtx : C'È ANCHE THE STAR SEEKERS NELL'ADESIVO DIETRO IL TELEFONO - FabioTraversa : RT @tvblogit: Star in the star, Nicola Savino nel nuovo show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi? - tvblogit : Star in the star, Nicola Savino nel nuovo show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi? -