SALCEF | Sace e Intesa Sanpaolo sostengono i progetti green del Gruppo

(Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) –Group , leader internazionale nel settore delle infrastrutture ferroviarie, ha ricevuto daun finanziamento di 30 milioni, garantito datramite la nuova operatività, destinato a sostenere la realizzazione di commesse “” pluriennali, finalizzate a incrementare l’efficienza della rete ferroviaria italiana., quotato all’MTA di Borsa Italiana, impiega oltre 1.400 persone ed è presente in 4 continenti attraverso 9 filiali internazionali e 19 società operative. Nel 2020 ha registrato ricavi per oltre 340 milioni di ...

Group , leader internazionale nel settore delle infrastrutture ferroviarie, ha ricevuto da Intesa Sanpaolo un finanziamento di 30 milioni, garantito datramite la nuova operatività Green , ...Per noi di, affiancare un'eccellenza come, con la quale abbiamo costruito nel tempo un solido rapporto, significa supportare una realtà che ha saputo affermarsi nel tempo come punto di ...Stanziato un finanziamento S-loan di 30 milioni di euro, sostenuto dalla garanzia green di Sace ed erogato da Intesa Sanpaolo ...Salcef Group si conferma attore chiave nella transizione verso la mobilità sostenibile in Italia. Il Gruppo, leader internazionale nel settore delle infrastrutture ferroviarie, ha ricevuto da Intesa S ...