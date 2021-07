Quando finisce Temptation Island 2021: cambia la data e l’orario dell’ultima puntata (Di lunedì 19 luglio 2021) Un cambio di programma, imprevisto, per Temptation Island 2021 e riguarda proprio l’ultima puntata. La data del finale di stagione è stata cambiata, scopriamo quindi insieme quante puntate mancano e Quando finisce. Le puntate previste, a inizio programma, per l’attuale edizione di Temptation2021 sono complessivamente sei. Questa sera, lunedì 19 luglio, andrà in onda la quarta puntata: le restanti erano previste per i prossimi due lunedì. Qualcosa però è cambiato nella programmazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 luglio 2021) Un cambio di programma, imprevisto, pere riguarda proprio l’ultima. Ladel finale di stagione è statata, scopriamo quindi insieme quante puntate mancano e. Le puntate previste, a inizio programma, per l’attuale edizione disono complessivamente sei. Questa sera, lunedì 19 luglio, andrà in onda la quarta: le restanti erano previste per i prossimi due lunedì. Qualcosa però èto nella programmazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Quando finisce Oroscopo della settimana dal 19 al 25 luglio 2021 Weekend senza infamia e senza lode con l'energia che finisce sotto ai tacchi. LEONE Buon compleanno per voi da giovedì, quando il Sole raggiungerà Marte nel segno, ma la bella festa ve la dovrete ...

Omicidio Fermo, Marzio Marini ucciso a coltellate a Belmonte Piceno Belmonte Piceno (Fermo), 19 Luglio 2021 " Lite finisce in tragedia nel pieno della notte nel piccolo borgo di Belmonte Piceno. Erano circa le 23,45 di domenica quando in una delle ville a schiera site lungo la strada provinciale Belmontese in ...

I segnali da cogliere quando finisce un amore Harper's Bazaar Incidente in montagna, turista milanese finisce in ospedale Una turista milanese di 59 anni è stata trasportata in ospedale dopo essere caduta con la mountain bike sui tornanti del Passo Xomo (Vicenza) nel pomeriggio di domenica 18 luglio. Il fatto è stato res ...

Quartu Sant’Elena, sbanda con la moto e finisce contro un palo: morto a 20 anni Tragedia a Quartu Sant’Elena, finisce con la moto contro un palo e muore a 20 anni. L’incidente è avvenuto verso le 2 di questa notte, 19 luglio, in viale Colombo. Il ventenn ...

