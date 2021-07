Presidente Atletico Madrid: «Griezmann? Presto saprete» (Di lunedì 19 luglio 2021) Cerezo, Presidente dell’Atletico Madrid, ha commentato le voci che vorrebbero il ritorno di Griezmann dal Barcellona Enrique Cerezo, Presidente dell’Atletico Madrid, ha commentato le voci che vorrebbero il ritorno di Antoine Griezmann dal Barcellona. «Nel calcio tutto è possibile, se succederà sarà una piacevole sorpresa. Presto saprete qualcosa», ha detto Cerezo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Cerezo,dell’, ha commentato le voci che vorrebbero il ritorno didal Barcellona Enrique Cerezo,dell’, ha commentato le voci che vorrebbero il ritorno di Antoinedal Barcellona. «Nel calcio tutto è possibile, se succederà sarà una piacevole sorpresa.qualcosa», ha detto Cerezo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

STnews365 : Atletico Madrid, Cerezo non esclude il ritorno di Griezmann: 'Tutto è possibile' Il presidente dei 'Colchoneros', E… - iMARTI4N : RT @GoalItalia: Griezmann di nuovo all'Atletico Madrid: a giudicare dalle parole del presidente Cerezo non è affatto fantamercato ?? https:/… - GoalItalia : Griezmann di nuovo all'Atletico Madrid: a giudicare dalle parole del presidente Cerezo non è affatto fantamercato ?? - Cucciolina96251 : RT @sportface2016: #Calciomercato | Il presidente dell'#AtleticoMadrid sullo scambio #Griezmann-#Saul: 'Tutto può succedere' - sportli26181512 : Atletico, Cerezo: 'Il ritorno di Griezmann? Tutto è possibile, presto saprete...': Il presidente dell'Atletico Madr… -