Oppo A16 ufficiale | smartphone economico con modem 4GHDblog it

(Di lunedì 19 luglio 2021) Lanciato in Indoensia, in attesa di riscontri sulla commercializzazione in EuropaRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Oppo A16 è ufficiale in Indonesia: è uno smartphone economico con tripla fotocamera, display HD con notch e SoC MediaTek Helio G35 (chip presentato poco più di un anno fa). Non sappiamo se arriverà da noi. A quasi un anno di distanza dal precedente modello (poi aggiornato a Dicembre), Oppo by BBK Electronics ha annunciato un nuovo alfiere della sua gamma telefonica low cost, rappresentato dall'Oppo A16, animato da Android 11 sotto l'interfaccia ColorOS 11.1. Oppo A16 (163,8 x 75,6 x 8,4 mm, per 190 grammi) vanta un display con confermato stile a waterdrop. Il celebre marchio cinese Oppo, nelle scorse ore, ha messo in campo lo smartphone economico Oppo A16, candidato, per bassi consumi energetici e scheda entry level, a essere un valido battery phone.