No Borders Music Festival amplia la capienza per i concerti in programma ai Laghi di Fusine (Di lunedì 19 luglio 2021) Ricevuto il parere favorevole espresso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute e dalla Commissione Comunale di Vigilanza Locali di pubblico spettacoli, il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo può ampliare la capienza per i concerti del No Borders Music Festival che si svolgeranno al Lago Superiore di Fusine e pertanto mette a disposizione del pubblico ulteriori 450 posti, che saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di martedì 20 luglio, online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati ... Leggi su udine20 (Di lunedì 19 luglio 2021) Ricevuto il parere favorevole espresso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute e dalla Commissione Comunale di Vigilanza Locali di pubblico spettacoli, il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo puòre laper idel Noche si svolgeranno al Lago Superiore die pertanto mette a disposizione del pubblico ulteriori 450 posti, che saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di martedì 20 luglio, online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati ...

