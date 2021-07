Morto Westergaard: disegnò Maometto con la bomba in testa e scatenò la strage al Charlie Hebdo (Di lunedì 19 luglio 2021) Il vignettista danese Kurt Westergaard, conosciuto per le sue caricature di Maometto sul ‘Jyllands-Posten’ che scatenarono manifestazioni di protesta nei Paesi musulmani, è Morto all’età di 86 anni. Lo riporta il giornale Berlingske spiegando che Westergaard era malato da tempo. Fumettista per il ‘Jyllands-Posten‘ dagli anni Ottanta, era diventato noto a livello internazionale nel 2005 per una vignetta che raffigurata il Profeta Maometto con una bomba come turbante. La vignetta rientrava in una serie di 12 per contestare la censura nell’Islam. I fumetti ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 luglio 2021) Il vignettista danese Kurt, conosciuto per le sue caricature disul ‘Jyllands-Posten’ che scatenarono manifestazioni di pronei Paesi musulmani, èall’età di 86 anni. Lo riporta il giornale Berlingske spiegando cheera malato da tempo. Fumettista per il ‘Jyllands-Posten‘ dagli anni Ottanta, era diventato noto a livello internazionale nel 2005 per una vignetta che raffigurata il Profetacon unacome turbante. La vignetta rientrava in una serie di 12 per conre la censura nell’Islam. I fumetti ...

