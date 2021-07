Mercati europei in calo, spaventati da aumento contagi (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – Seduta negativa per i Mercati del Vecchio Continente, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso. L’aumento dei contagi della variante Delta del coronavirus e l’inflazione spaventano i Mercati, che temono impatti sulla ripresa economica globale. Apertura di seduta senza appuntamenti macroeconomici importanti, mentre l’appuntamento clou sarà il board della Banca centrale europea in programma giovedì, con annuncio sui tassi e con la conferenza stampa di Christine Lagarde. Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,30%. Vendite diffuse sull’oro, che ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – Seduta negativa per idel Vecchio Continente, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso. L’deidella variante Delta del coronavirus e l’inflazione spaventano i, che temono impatti sulla ripresa economica globale. Apertura di seduta senza appuntamenti macroeconomici importanti, mentre l’appuntamento clou sarà il board della Banca centrale europea in programma giovedì, con annuncio sui tassi e con la conferenza stampa di Christine Lagarde. Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,30%. Vendite diffuse sull’oro, che ...

Borse europee in rosso: Milano la peggiore ( - 2,5%). Allarme variante Delta Così, gli indici europei sono tutti in rosso, a partire dal FTSE MIB di Milano, seguito dal CAC 40 ...MOVER La guida settimanale alla Borsa per essere aggiornati su quanto accade sui principali mercati ...

Tim in calo dopo revisione guidance, pesa taglio stime Ebitda domestico 2021 Il gruppo ha aggiornato la guidance di gruppo incorporando gli effetti dell’accordo di distribuzione con Dazn e i generali effetti sul mercato dello slittamento temporale delle misure di sostegno alla ...

