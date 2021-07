M5s, Conte: 'Incontro con Draghi proficuo, sostegno al piano vaccinale' | Ddl penale: 'Discusso con il premier di eventuali interventi' (Di lunedì 19 luglio 2021) 'E' stato un Incontro proficuo e cordiale . Ho ribadito e anticipato il pieno sostegno del M5s al piano vaccinale e alla politica sanitaria' Lo ha detto Giuseppe Conte dopo aver visto Mario Draghi . '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 luglio 2021) 'E' stato une cordiale . Ho ribadito e anticipato il pienodel M5s ale alla politica sanitaria' Lo ha detto Giuseppedopo aver visto Mario. '...

Advertising

VittorioSgarbi : Conte e il “nuovo” M5S: “Occorre ripartire con slancio”. Almeno dal decimo piano. @stampasgarbi @vfeltri… - davidefaraone : La penso come Letta, la riforma Cartabia è ottima ma può ancora essere migliorata in Parlamento. Naturalmente spero… - petergomezblog : Conte presenta il nuovo M5s: “Ripartiamo con slancio”. E blinda il reddito e la giustizia: “Vogliamo processi veloc… - mummy53690440 : CON LO STATUTO 'SEICENTESCO' DI CONTE IL M5S DIVENTA UN PARTITO A TUTTI GLI EFFETTI E... - chiamatemibobo : RT @SimoneAlliva: #Conte: 'Il #ddlZan una legge che ha il nostro appoggio'. Lo dice il leader in pectore del #M5S rispondendo ai cronisti… -