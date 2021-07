Le due ragazze aggredite e minacciate in spiaggia perché lesbiche | VIDEO (Di lunedì 19 luglio 2021) Francesca e Martinna sono una coppia. E come tantissime coppie sono andate al mare per passare la giornata in spiaggia. Ma le due ragazze sono state aggredite da un uomo perché si sono scambiate un bacio. E’ successo a Capo Miseno, nell’area di Posillipo, in Campania. Nonostante l’opinione pubblica sia in questi giorni impegnata a dibattere sul Ddl Zan, e su tutte le varie osservazioni che a tanti non sono chiare, in giro per l’Italia gli episodi di omofobia continuano a ripetersi. Sono state proprio le due ragazze a diffondere il VIDEO di un signore avanti con l’età che mentre era al mare ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Francesca e Martinna sono una coppia. E come tantissime coppie sono andate al mare per passare la giornata in. Ma le duesono stateda un uomosi sono scambiate un bacio. E’ successo a Capo Miseno, nell’area di Posillipo, in Campania. Nonostante l’opinione pubblica sia in questi giorni impegnata a dibattere sul Ddl Zan, e su tutte le varie osservazioni che a tanti non sono chiare, in giro per l’Italia gli episodi di omofobia continuano a ripetersi. Sono state proprio le duea diffondere ildi un signore avanti con l’età che mentre era al mare ...

_miriamsmy : hanno picchiato due ragazze qui vicino casa. quest'uomo voleva cacciarle dalla spiaggia perché la nipote (che non l… - LuisaPistini : RT @AlfioKrancic: - silviamatvent : RT @montecristo1610: Adesso mi chiedo. Cosa avrà turbato di più la piccola infante: un vigliacco che si scaglia con violenza contro due rag… - pioveColSole_ : @socialista_il @fanpage Baciarsi non è fare sesso. I minori, vedono gente che si bacia ovunque, in primis in televi… - InvictusNon : RT @AlfioKrancic: -

Ultime Notizie dalla rete : due ragazze Le giovani Scanu e Fara confermate nel roster Dinamo Women "Siamo soddisfatti per come le due ragazze, lo scorso anno, si sono integrate nel gruppo - commenta la team manager Roberta La Mattina - . Speriamo che per loro ci sia un'ulteriore crescita e ...

Napoli, la denuncia sui social: 'Insultate e invitate a lasciare la spiaggia a Capo Miseno perché siamo lesbiche' 'Si è avvicinato all'improvviso un signore che ci ha chiesto di andare via perché la nostra presenza suscitava dubbi a sua nipote che cominciava farsi domande - raccontano le due ragazze a Fanpage - ...

Pesaro, due ragazze positive: bloccate a Corfù, vacanza incubo il Resto del Carlino Ritrovate in Stazione Centrale di Napoli due ragazze scomparse Due storie a lieto fine avvenute nella stazione di Napoli Centrale, lo scorso fine settimana. Una è quella di una ragazza di 14 anni che è stata rintracciata il giorno dopo ...

Capo Miseno, allontanate dalla spiaggia perché lesbiche: state dando il cattivo esempio ai bambini Episodio di discriminazione nei confronti di una giovane coppia omosessuale in una delle località più suggestive del litorale flegreo. «Siamo state umiliate solo perché volevamo prendere un po’ di sol ...

"Siamo soddisfatti per come le, lo scorso anno, si sono integrate nel gruppo - commenta la team manager Roberta La Mattina - . Speriamo che per loro ci sia un'ulteriore crescita e ...'Si è avvicinato all'improvviso un signore che ci ha chiesto di andare via perché la nostra presenza suscitava dubbi a sua nipote che cominciava farsi domande - raccontano lea Fanpage - ...Due storie a lieto fine avvenute nella stazione di Napoli Centrale, lo scorso fine settimana. Una è quella di una ragazza di 14 anni che è stata rintracciata il giorno dopo ...Episodio di discriminazione nei confronti di una giovane coppia omosessuale in una delle località più suggestive del litorale flegreo. «Siamo state umiliate solo perché volevamo prendere un po’ di sol ...