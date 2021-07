Lazio, i tifosi biancocelesti si schierano con Hysaj: su Twitter impazza #iostoconhysaj (Di martedì 20 luglio 2021) Lazio, poche ore fa è apparso uno striscione contro Hysaj per le strade della capitale Getty ImagesPoche ore fa, appeso ad un ponte di Roma, è stato affisso un striscione contro Elseid Hysaj. Il nuovo acquisto della Lazio, due giorni fa, ha cantato la canzone ”Bella Ciao” nel ritiro di Auronzo di Cadore. Un momento goliardico per presentarsi ai nuovi compagni di squadra, i quali hanno immortalato la performance sui social network. La cosa non è piaciuta ad alcuni ultras biancocelesti e pochi minuti fa, come detto, è stato esposto uno striscione nei confronti ... Leggi su ck12 (Di martedì 20 luglio 2021), poche ore fa è apparso uno striscione controper le strade della capitale Getty ImagesPoche ore fa, appeso ad un ponte di Roma, è stato affisso un striscione contro Elseid. Il nuovo acquisto della, due giorni fa, ha cantato la canzone ”Bella Ciao” nel ritiro di Auronzo di Cadore. Un momento goliardico per presentarsi ai nuovi compagni di squadra, i quali hanno immortalato la performance sui social network. La cosa non è piaciuta ad alcuni ultrase pochi minuti fa, come detto, è stato esposto uno striscione nei confronti ...

