Ipotesi Green pass modulabile a seconda delle Regioni: 'In zona bianca diverso da gialla, arancione e rossa' (Di lunedì 19 luglio 2021) Mentre si discute dell'allargamento del Green pass anche per stadi, cinema, teatri, eventi pubblici e addirittura ristoranti e centri commerciali, dal governo spunta l'Ipotesi di un pass '... Leggi su leggo (Di lunedì 19 luglio 2021) Mentre si discute dell'allargamento delanche per stadi, cinema, teatri, eventi pubblici e addirittura ristoranti e centri commerciali, dal governo spunta l'di un'...

Corriere : ?? Green pass obbligatorio in tutti i luoghi a rischio assembramento. E quindi per stadi e palestre, eventi e conveg… - petergomezblog : Scuola, il Cts al governo: “Valutare ipotesi del green pass per il personale”. In Sicilia il 43% non si è vaccinato… - emenietti : 'green pass, tutte le ipotesi' is the new 'nuovo dpcm cosa dice la bozza', e intanto se ne vanno le giornate - corra_franco : RT @NinoGalloni: Green pass, l’ultima trovata degli irresponsabili (nella migliore delle ipotesi) che ci governano ovvero ci sgovernano: va… - ramses09975976 : RT @NinoGalloni: Green pass, l’ultima trovata degli irresponsabili (nella migliore delle ipotesi) che ci governano ovvero ci sgovernano: va… -