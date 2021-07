Advertising

infoitsport : Interspac, interesse di centomila persone - ernie_alberto : RT @marifcinter: #Interspac, Cottarelli: “Sondaggio andato molto bene, domani risultati. Il passo successivo?Sarà prendere contatti con la… - InterClubIndia : RT @marifcinter: #Interspac, Cottarelli: “Sondaggio andato molto bene, domani risultati. Il passo successivo?Sarà prendere contatti con la… - MattiaGallo17 : RT @marifcinter: #Interspac, Cottarelli: “Sondaggio andato molto bene, domani risultati. Il passo successivo?Sarà prendere contatti con la… - masinusina : RT @marifcinter: #Interspac, Cottarelli: “Sondaggio andato molto bene, domani risultati. Il passo successivo?Sarà prendere contatti con la… -

Ultime Notizie dalla rete : Interspac interesse

... spiega in una nota Carlo Cottarelli , presidente, annunciando i risultati del sondaggio che dal 25 giugno al 18 luglio ha raccolto su.eu l'dei tifosi a partecipare al ...Così Carlo Cottarelli , presidente, annuncia i risultati del sondaggio che dal 25 giugno al 18 luglio ha raccolto su.eu l'dei tifosi a partecipare al progetto di ...Azionariato popolare per l'Inter | Carlo Cottarelli, economista che presiede la società Interspac, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per sciogliere alcuni dubbi.Condividi questo articolo:Milano, 19 lug. – (Adnkronos) – Un azionariato popolare per l’Inter. È nata con questo fine Interspac, società presieduta da Carlo Cottarelli per un progetto al quale hanno g ...