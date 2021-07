Gli ultras Lazio e Bella Ciao: “Siamo di estrema destra, Hysaj non poteva non sapere” (Di lunedì 19 luglio 2021) “Non poteva non sapere”. Il tifo ultras della Lazio condanna senza attenuanti Elsed Hysaj l’albanese che alla cena della squadra l’altra sera ha avuto l’idea di cantare a tavola “Bella Ciao”. E ha così scatenato l’ira della tifoseria biancoceleste che si è scagliata contro il giocatore dopo aver visto il video lanciato sui social da Luis Alberto. Tra i vari commenti, segnaliamo: “Era meglio se cantavi l’inno della Roma”. Oggi – all’Adn Kronos – è intervenuto Franco Costantino, al secolo “Franchino” ultras laziale di lungo corso. «Storicamente la nostra è ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 luglio 2021) “Nonnon”. Il tifodellacondanna senza attenuanti Elsedl’albanese che alla cena della squadra l’altra sera ha avuto l’idea di cantare a tavola “”. E ha così scatenato l’ira della tifoseria biancoceleste che si è scagliata contro il giocatore dopo aver visto il video lanciato sui social da Luis Alberto. Tra i vari commenti, segnaliamo: “Era meglio se cantavi l’inno della Roma”. Oggi – all’Adn Kronos – è intervenuto Franco Costantino, al secolo “Franchino”laziale di lungo corso. «Storicamente la nostra è ...

