Giustizia, le dieci domande per Giuseppe Pignatone: cosa sa su Amara e le nomine delle toghe (Di lunedì 19 luglio 2021) La Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero della Giustizia hanno deciso di costituirsi parte civile nel processo in corso a Perugia contro l'ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Luca PalAmara. L'Avvocatura dello Stato, che li rappresenta ex lege, nelle scorse udienze ha già quantificato in un milione di euro la richiesta di risarcimento nei confronti di PalAmara. L'ex presidente dell'Anm, secondo quanto sostenuto dall'Avvocatura dello Stato, avrebbe causato un grave danno "d'immagine" alla magistratura italiana per aver scritto con il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, il libro "Il Sistema". Danno ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) La Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dellahanno deciso di costituirsi parte civile nel processo in corso a Perugia contro l'ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Luca Pal. L'Avvocatura dello Stato, che li rappresenta ex lege, nelle scorse udienze ha già quantificato in un milione di euro la richiesta di risarcimento nei confronti di Pal. L'ex presidente dell'Anm, secondo quanto sostenuto dall'Avvocatura dello Stato, avrebbe causato un grave danno "d'immagine" alla magistratura italiana per aver scritto con il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, il libro "Il Sistema". Danno ...

Advertising

Statler_the_old : @Mainaxcs @Antetempo @giuliaselvaggi2 @EnricoLetta Fate vobis.. - napolista : Il pilota olandese della Red Bull è uscito al primo giro dopo uno scontro con l’inglese: «La penalizzazione di diec… - EraldoFR : Quando votate per Salvini prorogate questo strazio per altri dieci anni, e votate una riforma della giustizia da te… - QdSit : Matteo Salvini inaugura a Milano il nuovo centro della Lega per la raccolta firme per il referendum sulla giustizia… -