Giustizia, Draghi offre «qualche modifica» Ma da votare in fretta (Di lunedì 19 luglio 2021) Come in un sistema di porte girevoli esce il Conte ruggente, quello che aveva infiammato l’ammaccato popolo dei 5 Stelle promettendo barricate contro la riforma Cartabia, e al primo incontro con Mario Draghi dal giorno dello scambio di consegne si presenta il Conte prudentissimo della mediazione pacata. Il colloquio dura 40 minuti. Tre temi sul tavolo e sul primo, l’emergenza Covid, l’accordo è totale. Sulla transizione ecologica, fronte incandescente per i 5S che ce l’hanno a morte con il ministro … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 19 luglio 2021) Come in un sistema di porte girevoli esce il Conte ruggente, quello che aveva infiammato l’ammaccato popolo dei 5 Stelle promettendo barricate contro la riforma Cartabia, e al primo incontro con Mariodal giorno dello scambio di consegne si presenta il Conte prudentissimo della mediazione pacata. Il colloquio dura 40 minuti. Tre temi sul tavolo e sul primo, l’emergenza Covid, l’accordo è totale. Sulla transizione ecologica, fronte incandescente per i 5S che ce l’hanno a morte con il ministro … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

