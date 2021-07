Focolaio Spezia | Dovuto a due giocatori no vax

Advertising

sportface2016 : +++#Spezia, si allarga il focolaio: altri due giocatori positivi al #COVID19 dopo gli ultimi tamponi+++ - Gazzetta_it : #Covid, il medico dello #Spezia: 'Il nostro focolaio colpa di due calciatori no-vax' - Corriere : Il medico dello Spezia: «Il nostro focolaio Covid colpa di due calciatori no-vax» - SALVATORECOSCIA : RT @Corriere: Il medico dello Spezia: «Il nostro focolaio Covid colpa di due calciatori no-vax» - ilveggente_it : ?? #SERIEA , scoperto un focolaio al ritiro dello #Spezia: le parole del medico social del club hanno spiazzato tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Spezia

"Il cluster? Dovuto a due ragazzi che si considerano no vax ". Motiva così lo scoppio delalloil medico sociale dei liguri, nonché membro della commissione medica Figc, il professor Vincenzo Salini . "Abbiamo provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino. Due ...Dopo ilCovid, nato nel gruppo squadra delloe la sospensione temporanea degli allenamenti, la società ha iniziato la sua personale campagna di vaccinazione (come tutte le altre società di ...Il medico sociale Salini, membro della commissione medica Figc sul tema vaccini: "I giocatori dovrebbero sottoporsi alle dosi. Non convocare i no vax? La decisione spetta ai club" ...Serie A, scoperto un focolaio al ritiro dello Spezia: le parole del medico sociale del club, Salini, hanno spiazzato tutti.