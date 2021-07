Covid, Salvini: “Per mia scelta farò vaccino a brevissimo” (Di lunedì 19 luglio 2021) “farò per mia scelta il vaccino a brevissimo”. Così Matteo Salvini ospite di ‘Quarta Repubblica’ su Retequattro. “La scienza però sono numeri, dati – sottolinea – Oggi ho sentito l’assessore della Puglia che dice di vaccinare tutti i ragazzini dai 12 anni in su: amico mio, fermo lì. Il 95% dei morti è sopra i 60 anni, il virus colpisce chi è più fragile. Mancano 2,5 milioni di over 60” da vaccinare, “bisogna consigliare questi signori: ‘Vaccinati, non ti obbligherò mai. Ma ti conviene vaccinarti’. Dai 60 anni in su è sicuramente conveniente vaccinarsi, il vaccino dai 70 anni in su salva la ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 luglio 2021) “per miail”. Così Matteoospite di ‘Quarta Repubblica’ su Retequattro. “La scienza però sono numeri, dati – sottolinea – Oggi ho sentito l’assessore della Puglia che dice di vaccinare tutti i ragazzini dai 12 anni in su: amico mio, fermo lì. Il 95% dei morti è sopra i 60 anni, il virus colpisce chi è più fragile. Mancano 2,5 milioni di over 60” da vaccinare, “bisogna consigliare questi signori: ‘Vaccinati, non ti obbligherò mai. Ma ti conviene vaccinarti’. Dai 60 anni in su è sicuramente conveniente vaccinarsi, ildai 70 anni in su salva la ...

Noiconsalvini : L'INTERVISTA DI MATTEO #SALVINI OGGI A 'REPUBBLICA' 'L'85% dei deceduti ha più di 70 anni, nei casi di Covid sotto… - mante : Oggi Salvini dice “non sono un medico e non obbligo gli italiani a vaccinarsi”. Immagino quindi che non fosse un me… - MediasetTgcom24 : Covid, Letta: 'Salvini ride e scherza sui vaccini, è irresponsabile' #vaccini - DarioViking : Tu e il tuo amico Salvini siete responsabili della metà dei problemi di COVID in Italia. - francobaietti : Ditelo al Governo ,Bonolis ,Amadeus ,Amendola, Ambra,Renzi ,Salvini ,Letta. -