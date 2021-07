Calciomercato Spezia: in arrivo Frattesi dal Sassuolo (Di lunedì 19 luglio 2021) Calciomercato Spezia: il club ligure è vicino a chiudere per Davide Frattesi dal Sassuolo. La trattativa è ben avviata Lo Spezia è pronto a chiudere un importante colpo per il centrocampo di Thiago Motta. Come riporta Sky Sport è vicinissimo al passaggio nel club ligure Davide Frattesi dal Sassuolo. Il centrocampista, l’ultima stagione a Monza ha giocato 37 partite con 8 gol e 2 assist, dovrebbe arrivare in prestito. La trattativa è ben avviata e la fumata bianca dovrebbe arrivare nel giro di 48 ore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021): il club ligure è vicino a chiudere per Davidedal. La trattativa è ben avviata Loè pronto a chiudere un importante colpo per il centrocampo di Thiago Motta. Come riporta Sky Sport è vicinissimo al passaggio nel club ligure Davidedal. Il centrocampista, l’ultima stagione a Monza ha giocato 37 partite con 8 gol e 2 assist, dovrebbe arrivare in prestito. La trattativa è ben avviata e la fumata bianca dovrebbe arrivare nel giro di 48 ore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #SerieA | La FIFA sanziona lo #Spezia: blocco del calciomercato per quattro sessioni (a partire da gennaio): il pun… - sassuolonews : RT @AntonioParr8: Lo #Spezia ha chiesto #Frattesi al #Sassuolo. Accordo imminente? Non proprio. Ad ora il giocatore dovrebbe restare in ner… - AntonioParr8 : Lo #Spezia ha chiesto #Frattesi al #Sassuolo. Accordo imminente? Non proprio. Ad ora il giocatore dovrebbe restare… - gnomini : RT @DiMarzio: #Calciomercato, trattativa in chiusura tra #Spezia e #Sassuolo per Frattesi - sportli26181512 : Spezia: Frattesi è più vicino, le ultime: Lo Spezia è in trattativa avanzata... -