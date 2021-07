(Di lunedì 19 luglio 2021) L'ex capitano azzurro, Beppe, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato: "Laè in grande ritardo sulla situazionetenere in considerazione anche l'età di Lorenzo che a differenza di un calciatore più giovane potrebbe incidere prepotentemente sullo sviluppo delle trattative. Anche perché per esempio i compagni di squadra diprendono uno stipendio alto, verrà spalmato anche il loro stipendio o solo quello di? Lorenzo è il simbolo del Napoli, ma anche ...

Advertising

gilnar76 : Bruscolotti, rinnovo Insigne: 'Bisogna avvicinare le parti. La società è in ritardo!' #Forzanapoli #Napoli… - Olimpia07522322 : RT @CalcioNapoli24: - CalcioNapoli24 : - ContropiedeA : Peppe Bruscolotti, intervenuto a Radio Kiss Kiss: ' Quando ci sono i contratti in scadenza con giocatori di questi… - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Bruscolotti rinnovo

SpazioNapoli

- prosegue- Devo ammettere che negli ultimi 2 anni non ha giocato al meglio delle sue ... Si tratta di una bandiera di questo club, deve avere la priorità sulrispetto a tutti gli ...ha poi parlato, inevitabilmente, di Koulibaly : "Purtroppo De Laurentiis è stato chiaro:... Si tratta di una bandiera di questo club, deve avere la priorità sulrispetto a tutti gli ...Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: "Noto un eccessivo entusiasmo. Come si fa a parlare di un Osimhen stratosferico? C ...Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti: "Noto un eccessivo entusiasmo. Sto ascoltando dei discorsi assurdi fatti da alcuni giornalisti.