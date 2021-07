Borsa: Asia chiude in calo, timori per inflazione a virus (Di lunedì 19 luglio 2021) Le Borse Asiatiche chiudono in calo con gli investitori che guardano all'andamento dell'inflazione e all'aumento dei contagi della variante delta del coronavirus ed i loro effetti sulla ripresa ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 luglio 2021) Le Borsetiche chiudono incon gli investitori che guardano all'andamento dell'e all'aumento dei contagi della variante delta del coronaed i loro effetti sulla ripresa ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Asia Future Eurostoxx 50 al ribasso, il Covid torna a fare paura ... sceso in luglio a 80,8 punti, sui minimi da febbraio, dagli 85,5 punti di giugno e contro gli 86,3 punti del consensus del Wall Street Journal), in Asia oggi tornano invece a prevalere i timori per ...

Borse nervose per le varianti, ma il lusso fa scintille Lo sbarco in Borsa (vedremo se a Wall Street oppure anche a Piazza Affari) di un gioiello del made ... da seguire in settimana l'uscita dei dati Pmi in Europa, Asia e Usa. Al solito, attenzione ai dati ...

