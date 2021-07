Belen Rodriguez torna a lavorare una settimana dopo il parto viaggio in treno con Luna Marì

Advertising

yahoo_italia : Giulia Stabile sarà tra i protagonisti della prossima edizione di ‘Tu si que vales’ al posto di Belen Rodriguez? - infoitcultura : Belen Rodriguez: Santiago e Luna Marì dolcissimi insieme – FOTO - infoitcultura : Belen Rodriguez a Tu sì que vales a una settimana dal parto/ Giulia Stabile a casa? - marco_santoro_ : RT @tvblogit: Tu si que vales, oggi si registra e torna Belen Rodriguez. Per Giulia Stabile c’è Witty tv - leggoit : Belen Rodriguez, come si mostra a pochi giorni dal parto: la splendida forma fisica -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Vanity Fair Italia

E' passata solo una settimana dal giorno in cui è nata Luna Marì, ma perè già arrivato il momento di tornare a lavoro. Dopo aver trascorso i primi giorni da neomamma a casa, con la sua piccola principessa e il compagno Antonino Spinalbese,è partita ...a Tu sì que vales a una settimana dal parto/ Giulia Stabile a casa? Jerry Calà: 'Scelsi tra Bud Spencer e i Gatti' Nonostante la stanchezza e la fatica nnel doversi dividere tra il ...Belen Rodriguez è tornata a lavorare, la show girl argentina è partita con il compagno e Luna Marì per Roma per le riprese di Tu si Que Vales ...Belen Rodriguez, l'incredibile decisione della showgirl una settimana dopo il parto: le immagini parlano chiarissimo, da non credere.