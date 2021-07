Zenit-Lokomotiv Mosca | la Supercoppa di Russia va a San Pietroburgo

(Di domenica 18 luglio 2021) Tutto secondo i pronostici. La sfida, valevole per ladi, si è conclusa con la vittoria della compagine di Sanche ha sconfitto i rivali della capitale russa con un netto 3-0. È un nuovo titolo per Sergej Semak che, dopo aver conquistato la vittoria nell’ultimo campionato, si è imposto anche nel primo trofeo stagionale. Niente da fare per Marko Nikolic, mister della squadra perdente, che si è dovuto arrendere allo strapotere degli avversari.: la partita Una ...

Advertising

lettera_mosca : Lo Zenit di San Pietroburgo ha conquistato la Supercoppa di Russia battendo il Lokomotiv Mosca per 3 a 0. #russia… - STnews365 : Supercoppa di Russia, lo Zenit vince 3-0 contro la Lokomotiv Nel pomeriggio di oggi si è giocata la Supercoppa di R… - sportli26181512 : Supercoppa di Russia, lo Zenit schianta la Lokomotiv: finisce 3-0: Nel pomeriggio di oggi si è giocata la Supercopp… - zenit_italia : @zenit_spb si aggiudica la #Supercoppa ?? di #russia ???? a Kaliningrad! 3-0 e #lokomotiv schiantata! ?#kuziaev ?… - AleBaroAB : #Supercoppa russa 2021 allo #Zenit! Zenit-Lokomotiv 3-0, reti di Kuzyaev al 27', Azmoun 57' e Erokhin 83', tutti i… -

Ultime Notizie dalla rete : Zenit Lokomotiv

Metropolitan Magazine

Commenta per primo Nel pomeriggio di oggi si è giocata la Supercoppa di Russia , che metteva di fronte i campioni di Russia delloSan Pietroburgo e la Lokomotic Mosca, vincitrice della Coppa nazionale . Alla Baltika Arena di Kaliningrad , i padroni di casa si sono imposti con un netto 3 - 0, firmato da Kuzyaev, Azmoun ed ...Giornata di Supercoppa per diversi campionati europei dal Belgio con Club Brugge - Genk alla Polonia con Legia - Rakow, alla Russia conMosca tanto per citare alcune sfide. Prima di ...Tutto secondo i pronostici. La sfida Zenit-Lokomotiv Mosca, valevole per la Supercoppa di Russia, si è conclusa con la vittoria della compagine di San Pietroburgo che ha sconfitto i rivali della ...Lo Zenit San Pietroburgo, dopo aver vinto il suo settimo campionato, ha appena vinto la Supercoppa russa battendo in finale il Lokomotiv Mosca. Per la squadra di Sergej Semak la stagione è iniziata ne ...