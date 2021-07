VIDEO incidente Verstappen-Hamilton, l’inglese butta fuori il rivale nel 1° giro nel GP di F1 a Silverstone (Di domenica 18 luglio 2021) Lewis Hamilton ha tamponato Max Verstappen in avvio del secondo giro del GP di Gran Bretagna 2021, decima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Silverstone. Il britannico, scattato dalla seconda piazzola alle spalle dell’olandese, ha inscenato un meravigliosa duello con l’avversario nel corso del primo giro, cercando il sorpasso in tre occasioni. L’alfiere della Mercedes non è riuscito nel suo intento, ha preso la scia lungo il rettilineo e alla prima curva lo ha toccato al posteriore con il suo anteriore. Il leader del Mondiale si è girato ed è finito contro le barriere, terminando ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Lewisha tamponato Maxin avvio del secondodel GP di Gran Bretagna 2021, decima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di. Il britannico, scattato dalla seconda piazzola alle spalle dell’olandese, ha inscenato un meravigliosa duello con l’avversario nel corso del primo, cercando il sorpasso in tre occasioni. L’alfiere della Mercedes non è riuscito nel suo intento, ha preso la scia lungo il rettilineo e alla prima curva lo ha toccato al posteriore con il suo anteriore. Il leader del Mondiale si è girato ed è finito contro le barriere, terminando ...

