VIDEO F1, sorpasso Hamilton su Leclerc a -3 giri dal termine del GP di Gran Bretagna (Di domenica 18 luglio 2021) Charles Leclerc ha accarezzato la vittoria nel GP di Gran Bretagna 2021, decima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Silverstone. Il pilota della Ferrari era balzato al comando della gara in seguito all’incidente in avvio tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, poi è scattato dalla pole-position nella ripartenza dopo la bandiera rossa. Il monegasco ha tenuto la testa del Gran Premio con Grandissima personalità, tenendo un ritmo eccezionale per quasi 300 km. A un paio di giri dal traguardo, però, il giovane del Principato ha dovuto subire l’inesorabile ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Charlesha accarezzato la vittoria nel GP di2021, decima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Silverstone. Il pilota della Ferrari era balzato al comando della gara in seguito all’incidente in avvio tra Max Verstappen e Lewis, poi è scattato dalla pole-position nella ripartenza dopo la bandiera rossa. Il monegasco ha tenuto la testa delPremio condissima personalità, tenendo un ritmo eccezionale per quasi 300 km. A un paio didal traguardo, però, il giovane del Principato ha dovuto subire l’inesorabile ...

